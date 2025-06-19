«Сбер»: 50-70 тысяч россиян ежедневно становятся жертвами телефонных мошенников

Примерно 50-70 тысяч жителей России ежедневно попадаются на уловки телефонных мошенников и переводят им деньги. Такое заявление, выступая на сессии ПМЭФ-2025, сделал зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

«Это значит, что примерно 6-8 млн звонков ежедневно поступает россиянам от мошенников, — цитирует Кузнецова „Интерфакс“. — В пике (это был март 2024 года) 20 млн звонков поступало ежедневно россиянам. Сейчас это чуть меньше, но схемы стали более такими изворотливыми. Люди стали больше верить этому».

По статистике Сбербанка, 30% россиян не берут трубку, увидев незнакомый телефонный номер.

«Много это или мало? Я считаю, очень мало. Все мы призываем, чтобы люди не брали телефонные трубки, увидев незнакомый телефонный номер», — отметил зампред «Сбера».

Кузнецов добавил, что примерно 10% человек имеют желание «послать этого телефонного мошенника далеко-далеко».

«Зона внимания телефонных мошенников — это примерно 5-6 человек из 100, которым были совершены телефонные звонки. При этом, по нашей статистике, один человек точно будет переводить свои денежные средства телефонным мошенникам», — заключил он.