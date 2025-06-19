Сенатор: с июня банки могут приостанавливать частые мелкие переводы на карту

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С 1 июня банки могут временно приостанавливать частые мелкие переводы на карты граждан. Это связано с новыми полномочиями Росфинмониторинга, который сможет с июня блокировать финансовые операции на срок до десяти дней без суда, если возникнут «подозрения в отмывании денег или финансировании экстремизма». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на интервью с сенатором Ольгой Епифановой.

Епифанова уточнила, что блокировка может коснуться даже законных переводов, если они покажутся подозрительными. К таким операциям относятся частые небольшие переводы, переводы от разных лиц без объяснений, возврат долгов без документов и нестандартные траты. В некоторых случаях блокировка может длиться до 30 дней, если она основана на данных от иностранных компетентных органов.

Граждане будут уведомлены о приостановке переводов в тот же день, а причины блокировки должны быть разъяснены в течение трех рабочих дней по запросу. Сенатор также посоветовала соблюдать финансовую гигиену: не передавать реквизиты карты, не принимать средства от незнакомцев и заранее готовить документы, подтверждающие переводы. Если перевод заблокирован, необходимо оперативно предоставить пояснения. При необходимости решение можно обжаловать через Центральный банк или в суде.

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