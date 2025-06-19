В Калининградской области ввели матподдержку работникам культуры в муниципалитетах

В Калининградской области ввели матподдержку работникам культуры в муниципалитетах
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Депутаты Заксобрания одобрили введение материальной поддержки для работников учреждений культуры в округах Калининградской области. Законопроект приняли на 45-м заседании регионального парламента 19 июня.

Министр соцполитики Анжелика Майстер представила документ, который устанавливает ежемесячную компенсацию оплаты коммунальных услуг для работников муниципальных учреждений культуры, проживающих в округах. Выплату планируют ввести уже с 1 июля. Её сумма составит 2088 рублей в месяц. Получателями компенсации станут 588 человек. Всего на реализацию законопроекта предусмотрели более 7,36 млн.

Ранее аналогичная поддержка предоставлялась только сотрудникам учреждений, непосредственно подведомственных правительству Калининградской области. По словам Анжелики Майстер, предложенная инициатива поможет «сделать удобными и справедливыми меры социальной поддержки».

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