Депутаты утвердили введение бесплатной юрпомощи для многодетных семей

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области одобрили введение бесплатной юридической помощи для многодетных семей. Законопроект рассмотрели на 45-м заседании регионального парламента.

Документ представил председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Дмитрий Киселёв. По его словам, документ разработали члены профильного комитета. Так, 1 апреля 2025 года на федеральном уровне вступили в силу изменения в закон о бесплатной юридической помощи, куда добавили категорию многодетных семей.

По законопроекту они смогут получать бесплатную юридическую помощь до достижения старшим ребёнком совершеннолетия, или 23-х лет при обучении в образовательной организации. Депутаты Законодательного собрания проголосовали за принятие меры в двух чтениях.