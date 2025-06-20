Не для пляжного отдыха: погодный обзор на выходные

В ближайшие дни циклоническая депрессия начнёт отходить на восток, из-за чего пятница станет последним днём с порывами ветра, близкими к штормовым. С запада к Калининградской области приблизится антициклон, нормализующий погодные условия. По сравнению с прошлыми днями погода на выходных станет гораздо комфортнее, но вряд ли подойдёт для пляжного отдыха. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в пятницу в Калининграде и области ожидается +17...+19 °C, а у побережья — +14...+16 °C. В областном центре, на западе и побережье — малооблачно или переменная облачность, без осадков. На востоке и севере (Краснознаменский, Озёрский, Нестеровский, Гусевский районы) — переменная облачность или облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Вечером — малооблачно/переменная облачность, без осадков. С утра до вечера в Калининграде и области усилится северо-западный ветер до 7–12 м/с, в порывах — до 15–18 м/с.

В субботу ночью температура в Калининграде и области опустится до +6...+9 °C (местами — до +5 °C), в прибрежной зоне — до +9...+13 °C. Малооблачно или переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Днём ожидается до +20...+23 °C, в прибрежной зоне — +17...+19 °C. Переменная облачность/малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный/западный: ночью и утром — слабый или умеренный (2–6 м/с), днём и вечером — умеренный (4–8 м/с), в порывах до 10–12 м/с. У побережья во второй половине дня и вечером — в порывах до 12–15 м/с.

В воскресенье ночью — +12...+15 °C, облачно с прояснениями. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. После полудня — переменная облачность или малооблачно, без осадков. В Калининграде и области — до +20...+23 °C, у побережья — +16...+19 °C. Ветер ночью и утром — западный/северо-западный, слабый или умеренный (2–7 м/с), днём и вечером — северо-западный/северный, умеренный (4–8 м/с), по области в порывах — до 10–13 м/с.

«На понедельник многие модели ожидают диковинное событие в реалиях нынешнего июня — вынос тропической воздушной массы вдоль периферии отходящего на восток антициклона и повышение дневной температуры до жарких +25...+27°C, по некоторым данным и выше! , — добавляют синоптики. — Впрочем, такая радость продлится недолго — один день, далее циклонический „конвейер“, несущий свежие атлантические воздушные массы, вернет нас в привычную обстановку. После прохождения холодного фронта (время и вероятность осадков будут уточняться) со вторника вновь ждём умеренно-прохладные +18...+20°C днем (на побережье — чуть ниже) и ночные +12...+15°C».