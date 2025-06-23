Путин поддержал идею обязательного экзамена по истории для гуманитарных вузов

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести обязательный экзамен по истории для абитуриентов, которые собираются поступать на гуманитарные специальности и социально-экономические специальности. Об этом, как пишут «Ведомости», Путин сказал на встрече с авторами учебников истории.

С инициативой выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По его словам, «важно было бы, чтобы курс истории охватывал тех ребят, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности». «Хорошо. Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет», — цитирует издание президента.

Как отмечают «Ведомости», в настоящее время в России ожидают выпуска нового учебника по истории для 5–9-х классов. Из ключевых нововведений — раздел про спецоперацию. В ноябре 2024 г. новые учебники по истории для средней школы были включены в федеральный перечень учебников.

С сентября 2023 г. учить историю по новому единому учебнику начали старшеклассники. «История России» для школьников 11-го класса включает в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.

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