Коллекторов из Калмыкии оштрафовали за незаконное преследование калининградца

Калининградские приставы по обращению местного жителя привлекли к административной ответственности коллекторскую организацию из Калмыкии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

На рассмотрение в ведомство поступила жалоба от калининградца. Мужчина взял микрозайм 4 тысячи рублей сроком на 16 дней под 0,8% в день, но не вернул долг в установленные сроки. Возврата денег стали требовать представители коллекторского агентства, зарегистрированного в Элисте. Должнику начали поступать звонки и сообщения с угрозами. Аналогичным образом коллекторы взаимодействовали с бывшей супругой калининградца, несмотря на то, что он не давал на это своего согласия.

Скриншоты сообщений мужчина предоставил в службу судебных приставов, что упростило процесс сбора доказательной базы для привлечения нарушителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Коллекторской организации назначено наказание в виде административного штрафа 100 тысяч рублей. Незаконное взаимодействие с должником и третьими лицами прекращено.