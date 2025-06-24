С калининградского автотехцентра взыскали 16 млн за сорванную сделку

В Калининграде судебные приставы взыскали с крупной организации, занимающейся ремонтом и обслуживанием автомобилей, 15-миллионную задолженность и 1 млн исполнительского сбора. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградская фирма планировала приобрести у автотехцентра недвижимость и перевела продавцу 15 млн рублей, однако сделка не состоялась. Возврата денег фирма добивалась через суд. Поскольку должник уклонялся от исполнения решения суда, на нежилые помещения, находящиеся в собственности у автоцентра, приставы наложили арест. Имущество было оценено и передано на реализацию. Чтобы не лишиться недвижимости, руководство автоцентра погасило задолженность. Имущество было отозвано с торгов. Однако ограничения с помещений были сняты только после дополнительной оплаты исполнительского сбора 1 млн рублей, вынесенного за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.

Денежные средства направлены взыскателю. Его права восстановлены.