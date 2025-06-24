В Калининградскую область запретили ввоз более 4 тонн черешни из Узбекистана

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В Калининградскую область предотвратили ввоз четырёх тонн черешни из Узбекистана. Основанием для этого стало заражение ягоды бабочкой-вредителем. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фитосанитарный контроль импортной свежей черешни и сухофруктов провели 19 июня на складе временного хранения «Сириус». В четырёх тоннах ягод обнаружили Grapholita molesta Busck, или восточную плодожорку. Заражение партии подтвердили и в калининградском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», куда продукцию направили для исследований на показатели безопасности.

«В соответствии с действующим законодательством, в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации, выпуск зараженной продукции запрещен», — уточняет ведомство.

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