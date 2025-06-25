Минсельхоз: в АПК Калининградской области трудятся около 23 тысяч человек

В агропромышленном комплексе Калининградской области задействовано почти 23 тысячи человек. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Артём Иванов во время прямого эфира в Центре управления регионом.



Из общего числа 8 тысяч человек трудятся в сельскохозяйственном секторе, 14-15 тысяч — в переработке продукции. При этом, по словам министра, в АПК наблюдается дефицит кадров.

«По нашей оценке, в 2030 году, по тому нашему инвестиционному плану, который мы видим, будет необходимо 10 тысяч кадров — будет создано около 10 тысяч новых рабочих мест. Уже сейчас есть дефицит. Решается этот вопрос подготовкой новых кадров. Это наши агроклассы и вузы. Мы понимаем, что уже сейчас охотятся наши предприятия за нашей молодёжью», — отметил Иванов.