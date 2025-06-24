Калининградской области в четверг обещают «мгновение хорошей погоды»

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Непродолжительное улучшение погоды в Калининградской области прогнозируется только в четверг. После чего вновь ожидается похолодание. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Завтра ветер будет не таким сильным, но прохлада и кратковременные дожди сохранятся. <...>Мгновение хорошей погоды нас ждет в четверг благодаря выходу промежуточного гребня антициклона — ветер стихнет, осадки прекратятся. Переменная облачность/облачно с прояснениями и комфортные +20...+23°C днем. Ну, а далее — очередной круг по орбите атлантической эстетики: усиление ветра, похолодание до +16...+20°C днем и вероятность периодических осадков начиная с пятницы» — отмечают метеорологи-любители.

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