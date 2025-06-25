Власти Балтийска уличили 12 бизнесменов в занижении зарплат сотрудникам

12 представителей частного бизнеса в Балтийске выплачивают своим сотрудникам заработанную плату ниже минимального размера оплаты труда. Это выяснилось в ходе заседания в администрации Балтийского городского округа рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.

«Зарплата работников общепита, торговли и стоматологических клиник в нашем городе составляет от 10 тысяч до 18 тысяч рублей, при том что с 1 июля этого года МРОТ по Калининградской области составит 24 тысяч рублей. Предприниматели объяснили сложившуюся ситуацию нехваткой кадров и неполной занятостью. Представители межведомственной комиссии детально поговорили с каждым предпринимателем, изучили штатное расписание и рабочие табели», — сообщает телеграм-канал администрации округа.

«Представителям бизнеса были даны разъяснения, как привести работу в соответствие. Многие из индивидуальных предпринимателей уже исправили ситуацию, остальные повысят заработанную плату сотрудникам с 1 июля. Следующий мониторинг налоговой службы проверит их обещания», — отмечается в сообщении.