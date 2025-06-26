В карьере Янтарного комбината нашли уникальный янтарь с ископаемым тараканом (фото)

В карьере Янтарного комбината нашли уникальный янтарь с ископаемым тараканом (фото)
Фото: пресс-служба Янтарного комбината
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В карьере Янтарного комбината обнаружили уникальный янтарь с инклюзом. Как сообщает пресс-служба комбината, в застывшей капле ископаемой смолы специалисты рассмотрели древнего таракана, возраст которого — несколько десятков миллионов лет.

«Таракан застыл в окаменевшей живице древних реликтовых деревьев очень выигрышным для потомков образом — у самой поверхности, — уточнили в пресс-службе. — Положение позволяет рассмотреть его во всех подробностях».

Инклюз выявили во время ручной сортировки. Он весит всего 7 граммов, а его размер 41 на 21 мм.


«Мы имеем дело с очень интересным образцом янтаря, — говорит специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина. — Это крупнейший представитель тараканообразных из обнаруженных нами за последние пять лет. Ему не менее 35-40 млн лет. Это, безусловно, не тот таракан, который обитает сейчас, но похожие виды и в наши дни можно встретить в районе тропиков».

Камень должен стать одним из главных лотов аукциона уникального янтаря, который состоится 2 августа в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum’25.

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