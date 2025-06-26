Майстер: в Калининграде самая большая очередь на предоставление участка семьям

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В сравнении с другими муниципалитетами в Калининграде самая большая очередь на предоставление земельных участков многодетным семьям. Об этом 25 июня сообщила вице-губернатор Калининградской области — министр социальной политики Анжелика Майстер во время прямого эфира в Центре управления регионом.

«Действительно, в Калининграде есть проблемный вопрос. В сравнении с другими муниципалитетами в Калининграде самая большая очередь на предоставление земельных участков, да и на предоставление муниципального жилья. Во многом это вопрос, связанный с тем, что в частности земельных участков, которые обеспечены были бы коммуникациями под индивидуальное жилищное строительство, не хватает», — сказала чиновница. По словам министра, решение Алексея Беспрозванных о возобновлении выплаты взамен земельного участка продиктовано таким положением в жилищном вопросе.

Майстер также отметила, что на официальном сайте публикуется перечень земельных участков для многодетных семей. В течение 30 дней любой многодетный житель города, стоящий на учете, в праве подать заявление на предоставление участка из этого перечня.

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