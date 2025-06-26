Центр занятости назвал вакансии в Черняховске, где готовы платить до 100 тыс. руб.

Все новости по теме: Рынок труда

В Черняховском округе готовы платить до 100 тыс. рублей специалистам по обеспечению безопасности производства, технических и IT-направлений. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в Центре занятости населения Калининградской области.

ЦЗН выделил несколько наиболее оплачиваемых позиций в районе. Так, от 68 до 100 тыс. рублей готовы платить специалисту по компьютерному проектированию технологических процессов в ООО «Виндпласт». От 75 до 100 тыс. рублей планируют предложить инженеру-технологу в ООО «Энкор Групп». Технику-энергетику в ООО «Гео НПК» предлагают работу за 73-77 тыс. рублей, а оператору системы управления в ООО «КУБ» — 55 тыс. рублей. До 110 тыс. рублей в месяц готовы платить инженеру по охране труда и технике безопасности, а также пожарной безопасности в ООО «ДМС-Восток».

«Напомним, что 27 июня в территориальном отделении центра занятости [в Черняховске] пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Вход свободный. Всех желающих ждут по адресу: ул. Калинина, 6 с 11:00 до 14:00», — говорится в сообщении регионального центра занятости.

Напомним, что уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter