Центр занятости назвал вакансии в Черняховске, где готовы платить до 100 тыс. руб.

В Черняховском округе готовы платить до 100 тыс. рублей специалистам по обеспечению безопасности производства, технических и IT-направлений. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в Центре занятости населения Калининградской области.

ЦЗН выделил несколько наиболее оплачиваемых позиций в районе. Так, от 68 до 100 тыс. рублей готовы платить специалисту по компьютерному проектированию технологических процессов в ООО «Виндпласт». От 75 до 100 тыс. рублей планируют предложить инженеру-технологу в ООО «Энкор Групп». Технику-энергетику в ООО «Гео НПК» предлагают работу за 73-77 тыс. рублей, а оператору системы управления в ООО «КУБ» — 55 тыс. рублей. До 110 тыс. рублей в месяц готовы платить инженеру по охране труда и технике безопасности, а также пожарной безопасности в ООО «ДМС-Восток».

«Напомним, что 27 июня в территориальном отделении центра занятости [в Черняховске] пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Вход свободный. Всех желающих ждут по адресу: ул. Калинина, 6 с 11:00 до 14:00», — говорится в сообщении регионального центра занятости.

Напомним, что уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».