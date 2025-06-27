С фасада «Автотор Арены» убрали портрет Антона Алиханова (фото)

С фасада «Автотор Арены» убрали портрет Антона Алиханова (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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На фасаде спорткомплекса «Автотор Арена» в микрорайоне имени Александра Космодемьянского заменили баннеры, изображающие выдающихся спортсменов. На новых баннерах, как заметил корреспондент «Нового Калининграда», отсутствует портрет экс-губернатора Антона Алиханова, занимающего сегодня пост федерального министра промышленности и торговли. За комментарием по поводу замены баннеров редакция обратилась к руководству спорткомплекса.

«Конкретно Алиханова с баннера не снимали, — пояснила секретарь гендиректора „Автотор Арены“, представившаяся Миленой. — Если бы вы были внимательны, то заметили бы, что мы поменяли оба баннера, и там многие спортсмены поменялись. Остались некоторые из них по согласованию с нашим непосредственным руководством».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Милена также сообщила, что на одном из баннеров изображены особо выдающиеся калининградские спортсмены, а на втором олимпийские чемпионы и значимые в спорте фигуры. Замена баннеров, по её словам, проходила ещё в мае.

Отметим, что ранее портрет Антона Алиханова в кимоно был помещен на баннере со слоганом «Труд и спорт формируют личность» рядом с президентом Владимиром Путиным. На новом баннере на месте экс-губернатора изображён российский дзюдоист Тагир Хайбулаев.

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