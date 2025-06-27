В Калининграде на три месяца закрывают движение по 2-му Трамвайному переулку

Власти Калининграда предупреждают о предстоящем закрытии движения транспорта по 2-му Трамвайному переулку. Это связано с ремонтными работами, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«С 7 июля по 7 октября 2025 года для обеспечения безопасности при реконструкции коллектора от КНС-8 на ул. Тихорецкой до проектируемой камеры действующего коллектора на ул. Железнодорожной будет закрыто движение транспорта по 2-му Трамвайному переулку. Ответственность за расстановку ограждений ,дорожных знаков и схем объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на подрядчика — ООО «Монтажно-эксплуатационная фирма „АСК“», — говорится в сообщении.