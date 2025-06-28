В Калининградской области в 2024 году сократилась численность населения

В Калининградской области по состоянию на 1 января 2025 года численность населения составила 1 032 904 человека. За год она сократилась на 1010 человек. Такие данные приводит Калининградстат.

Численность городского населения уменьшилась на 1 979 человек и составила 789 250 человек. Сельское население, наоборот, увеличилось на 969 человек — до 243 654.

Естественная убыль населения в прошлом году составила 5534 человека. Число умерших вновь превысило число родившихся в 1,7 раза. «Миграционный прирост частично компенсировал потери численности населения от естественной убыли и составил в 2024 году 4524 человека. Калининградская область занимает 3-е место в Северо-Западном федеральном округе по коэффициенту миграционного прироста (миграционный прирост на 10 тысяч человек среднегодового населения) — 43,8», — отметили в Калининградстате.

Самый крупный город в регионе по числу жителей — Калининград (488 690 человек). Далее идут Советск (38 270 человек) и Черняховск (35 066 человек). Самыми малочисленными остаются Приморск (1482 человека), Краснознаменск (3256 человек) и Нестеров (3293 человека).



