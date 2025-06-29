В калининградском СНТ обнаружили тела несовершеннолетнего и его знакомого

В Калининграде в СНТ «Железнодорожник» обнаружили тела двух молодых людей. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.



Сообщение в правоохранительные органы поступило от жительницы Калининграда 27 июня около 21:00. Тела своего 18-летнего сына и его 17-летнего знакомого она обнаружила на придомовой территории строящегося дома.

Причина их смерти будет установлена по результатам судмедэкспертизы. Установление обстоятельств происшествия, ход и результаты доследственной проверки будет контролировать прокуратура.