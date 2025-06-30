В регион не пустили персики из Узбекистана, зараженные опасным вредителем

В Калининградской области Россельхознадзор предотвратил ввоз персиков, зараженных восточной плодожоркой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

25 июня эксперты Россельхознадзора при фитосанитарном контроле свежих персиков выявили факт заражения партии косточковых объемом 1,6 тонны из Узбекистана карантинным объектом — восточной плодожоркой (Grapholita molesta busck). Обнаружение карантинного объекта подтверждено результатами лабораторных исследований. Выпуск партии персиков запрещен, продукция направлена на карантинное фитосанитарное обеззараживание.

Как уточнили в ведомстве, восточная плодожорка — опасный карантинный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Способна уничтожить до 100% урожая. При этом опасности для человека не представляет.