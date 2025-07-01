В Калининграде к выпускным вырос спрос на аренду лимузинов и премиальных авто

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В сезон выпускных в Калининграде зафиксировали спрос на аренду лимузинов и премиальных автомобилей. Об этом сообщают аналитики «Авито Авто».

В Калининградской области интерес к автомобилям премиум-класса вырос в 2,4 раза по сравнению с мартом. Средняя стоимость аренды таких машин составила около 7500 руб. в сутки.

Наиболее заметный рост в первой половине июня (1-18 июня) продемонстрировал сегмент премиум-брендов. Лидером стала марка BMW — интерес к аренде этих автомобилей вырос в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом марта текущего года. Далее следуют Mercedes-Benz, Volvo и Lexus. Количество объявлений об аренде автомобилей премиум-класса выросло почти на 50%, средняя стоимость — 7770 руб. в сутки.

В категории лимузинов лидирует Cadillac. Интерес к аренде автомобилей этой марки в первой половине июня в сравнении с первой половиной марта текущего года вырос в 9 раз. В целом сегмент лимузинов показал рост более чем в 5 раз по числу бронирований. При этом средняя цена аренды лимузинов снизилась на 16% — до уровня 6900 руб.


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