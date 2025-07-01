В калининградском онкоцентре удалили опухоль у женщины с раком языка (фото)

В калининградском онкоцентре удалили опухоль у женщины с раком языка (фото)
Фото: пресс-служба онкоцентра
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В Онкологическом центре провели операцию по удалению опухоли у 78-летней женщины с раком языка. Об этом сообщает пресс-служба онкоцентра.

Пациентка поступила в онкоцентр со злокачественным новообразованием левой боковой поверхности языка. Онкологический консилиум принял решение об удалении пораженной части языка, а также шейных лимфатических узлов с левой стороны.

Пациентке успешно провели гемиглоссэктомию — частичное удаление языка — и лимфаденэктомию — удаление шейных лимфатических узлов. Врачам удалось сохранить часть языка и его корень, чтобы в дальнейшем женщина смогла глотать пищу и иметь возможность разговаривать с некоторыми дефектами. Операцию проводил Артем Ильин, врач-онколог отделения торакальной онкологии и опухолей кожи, специализирующийся по профилю «опухоли головы и шеи». Ему ассистировали врач этого же отделения Михаил Попов, анестезиолог Юрий Львов, медсестра Лариса Рожкова и медсестра-анестезист Елена Кольб.

Вторым этапом для пациентки будет послеоперационный период под наблюдением врачей. Необходимо, чтобы рубец не ограничивал подвижность оставшейся части языка.

«Основной момент данной операции — радикализм. Язык — мышечный орган, нужно правильно и четко определить границы резекции, чтобы в области удаленной опухоли не возникло рецидива. При этом важно сохранить главные функции языка, чтобы у пациентки не нарушился акт глотания и процесс голосообразования. Свои сложности имеет и лимфаденэктомия. На шее много анатомически важных структур: магистральные сосуды (сонные артерии, яремные вены), нервные пучки. Все это мы успешно выделили и сохранили без травматизации», — рассказал Артем Ильин.

Удаленную опухоль направили на гистологическое исследование. После получения результатов будет определена дальнейшая тактика лечения пациентки.

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