Из-за поломки трамвая на Острове временно изменен маршрут «тройки» и «пятерки»

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В связи с технической неисправностью трамвая маршрута № 5 на ул. Октябрьская (ориентир — Новая синагога) заблокировано движение трамваев маршрутов №  3 и № 5 к конечным станциям «Южный вокзал» и «ул. Дюнная». Об этом сообщает телеграм-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде».

«Трамваи маршрута № 3 временно следуют по круговому движению: начальная станция Парк „Центральный“- ул. Черняховского-ул. 9 Апреля- ул. Шевченко-Ленинский пр-т-конечная станция Парк „Центральный“. Трамваи маршрута № 5 временно следуют по круговому движению: начальная станция „ул. Бассейная“ — ул. Черняховского-ул. 9 Апреля- ул. Шевченко-Ленинский пр-т-конечная станция „ул. Бассейная“. Исключено движение по ул. Октябрьская, ул. Багратиона, ул. Дзержинского и ул. Аллея Смелых», — уточняется в сообщении.


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