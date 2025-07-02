В центре Зеленоградска во время рейда выявили 23 незаконных торговца (фото)

В центре Зеленоградска во время рейда по пресечению незаконной торговли выявили 23 нарушителя. Об этом администрация муниципалитета сообщила на своём официальном сайте.

Мероприятие прошло в последние выходные дни июня. Межведомственная комиссия прошлась по Курортному проспекту, улице Володарского, променаду, Аллее дружбы, Розе ветром и Центральной площади.

«В ходе рейда были выявлены факты осуществления предпринимательской деятельности физическими лицами, которые не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и работают без оформления соответствующих разрешений от органа местного самоуправления: 7 случаев торговли сладкой ватой, 3 случая предоставления фотоуслуг с животными (голуби, игуана), 7 случаев торговли изделиями декоративно-прикладного искусства и 6 музыкантов. Для получения разрешения на торговлю, необходимо обратиться в администрацию муниципалитета по адресу: Зеленоградск, улица Ленина, дом 20», — говорится в сообщении властей муниципалитета.





Продажа сладкой ваты в Зеленоградске с нарушением СанПиН. Фото: администрация муниципального округа