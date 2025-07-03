СМИ: концерт азербайджанского певца в Светлогорске перенесли на год

В Светлогорске перенесли концерт азербайджанского певца EMIN. Об этом сообщило РИА Новости в своём телеграм-канале.

«Концерт певца Эмина, который должен был пройти 6 июля в Светлогорске (Калининградская область), перенесли на год. Причина — „обстоятельства непреодолимой силы“, заявили РИА Новости организаторы. Успевшие купить билеты смогут их вернуть», — говорится в сообщении информагентства.

Отметим, что на фоне резкого обострения отношений между Россией и Азербайджаном после задержания этнической группировки в Екатеринбурге в республике отменили все мероприятия, связанные с Россией. В Баку также провели рейд в офисе агентства «Sputnik Азербайджан».