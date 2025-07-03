Областные власти намерены ввести медаль губернатора за содействие СВО (фото)

Власти Калининградской области намерены ввести медаль губернатора за содействие специальной военной операции. Соответствующий проект указа подготовило региональное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике.

Ею планируется награждать граждан и неграждан России, а также лиц без гражданства «за активную гражданскую позицию при осуществлении профессиональной, служебной и общественной деятельности, направленной на поддержку Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей и населения, проживающего на их территориях, а также за помощь и всестороннее содействие, оказанные участникам специальной военной операции». Медаль смогут получить лица, не имеющее неснятой или непогашенной судимости. К ней также будет прилагаться удостоверение.

Саму награду планируется изготавливать из латуни в форме круга диаметром 32 мм. Изображения с обеих сторон должны быть рельефными. На лицевой стороне хотят разместить рукопожатие, лавровые ветви, звезду и надпись «За содействие СВО». На обратной стороне поместится герб Калининградской области. Изготавливать медали и удостоверения к ним планируется за счёт областного бюджета.

Проект нормативно-правового акта опубликовали для публичного обсуждения 3 июля. Оно продлится до 10-го числа. Указ должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.