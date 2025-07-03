Областные власти намерены ввести медаль губернатора за содействие СВО (фото)

Областные власти намерены ввести медаль губернатора за содействие СВО (фото)
Изображение: визуализация медали в проекте указа
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Власти Калининградской области намерены ввести медаль губернатора за содействие специальной военной операции. Соответствующий проект указа подготовило региональное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике.

Ею планируется награждать граждан и неграждан России, а также лиц без гражданства «за активную гражданскую позицию при осуществлении профессиональной, служебной и общественной деятельности, направленной на поддержку Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей и населения, проживающего на их территориях, а также за помощь и всестороннее содействие, оказанные участникам специальной военной операции». Медаль смогут получить лица, не имеющее неснятой или непогашенной судимости. К ней также будет прилагаться удостоверение.

Саму награду планируется изготавливать из латуни в форме круга диаметром 32 мм. Изображения с обеих сторон должны быть рельефными. На лицевой стороне хотят разместить рукопожатие, лавровые ветви, звезду и надпись «За содействие СВО». На обратной стороне поместится герб Калининградской области. Изготавливать медали и удостоверения к ним планируется за счёт областного бюджета.

Проект нормативно-правового акта опубликовали для публичного обсуждения 3 июля. Оно продлится до 10-го числа. Указ должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.

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