В «Храброво» задерживаются более 20 рейсов на московском и петербургском направлениях

В «Храброво» задерживаются порядка 25 рейсов на прилет и на вылет. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэропорта.

Проблемы с рейсами отмечаются на московском и санкт-петербургском направлениях. В частности. на прилет задерживаются четыре питерских и 5 московских рейсов, а также один из Казани. Кроме того, отменены два вылета из Шереметьево и один из Пулково. На вылет задерживается шесть рейсов в Северную столицу и 9 в Москву.

Отметим, что, по данным «Коммерсанта», аэропорт Шереметьево ранее сообщил о прекращении отправки рейсов «в связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны», сообщили в Росавиации. Второй причиной названо усиление ветра. В свою очередь, «Интерфакс» сообщил о временных ограничениях на работу аэропорта Пулково в целях безопасности.