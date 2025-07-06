«Рыбы почти нет»: калининградец призвал заниматься зарыблением водоёмов (фото) (видео)

Накануне Дня города калининградский фотограф и видеограф Денис Штейн, который в последнее время также занимается рыбоводством и выращиванием раков, выпустил в Верхний и Нижний пруды Калининграда 200 декоративных карасей. О выпуске он сообщил в собственном телеграм-канале «Творческий инженер».

В беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» Денис Штейн сообщил, что своей акцией он хотел показать калининградским рыбакам пример ответственного отношения к природе.

«Это был уже не первый выпуск, — сообщил Штейн. — До этого я выпускал сазана и карпа в других озёрах вокруг Калининграда, но их названий я бы называть не хотел, чтобы не привлекать браконьеров и сеточников».

Предприниматель также пояснил, что не обсуждал свою акцию с городскими властями.

«Декоративный карась — очень неприхотливая рыба, которая хорошо зимует в городских водоемах и легко скрещивается с обычным карасём, — продолжил он. — Этим выпуском я хотел сказать, что в нашем регионе почти все рыболовы, а трофейной рыбы практически нет. Конечно, все рыбаки выпуском заниматься не будут, но если моему примеру последует хотя бы каждый сотый, ситуация изменится кардинально».

Штейн также рассказал, что для выпуска рыбы не обязательно лично её выращивать, так как в области есть места, где мальков можно купить, упаковав их в пакеты с кислородом.

«Затраты будут копеечные, а эффект огромный, — заключил он. — Более того, во время выпуска ощущаешь себя творцом. В целом сегодня рыбалка — это не добыча ресурсов, а больше отдых на природе. Принцип „поймал-отпустил“ — это правильный принцип».

В конце беседы Денис Штейн заявил, то региональным и городским властям «искоренить браконьерство легко», а «сеточникам дать по шее могут и обычные рыбаки».