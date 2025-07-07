На Куршской косе лестницу, ведущую на высоту Мюллера, закрыли на реконструкцию

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В национальном парке «Куршская коса» с 7 июля на реконструкцию закрывается лестница, ведущая на высоту Мюллера, в связи с аварийным состоянием. Информация об этом размещена в телеграм-канале нацпарка.

«Поднимайтесь и спускайтесь по пологому склону маршрута», — следует из сообщения.

Пресс-служба также напомнила, что отдельные участки маршрута в Королевском бору могут быть перекрыты из-за демонтажа почвозащитного настила. Кроме того, в нацпарке порекомендовали не пользоваться строящейся велодорожкой до полного окончания строительства.

Фото: телеграм-канал нацпарка «Куршская коса» 

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