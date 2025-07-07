На Куршской косе лестницу, ведущую на высоту Мюллера, закрыли на реконструкцию

В национальном парке «Куршская коса» с 7 июля на реконструкцию закрывается лестница, ведущая на высоту Мюллера, в связи с аварийным состоянием. Информация об этом размещена в телеграм-канале нацпарка.

«Поднимайтесь и спускайтесь по пологому склону маршрута», — следует из сообщения.

Пресс-служба также напомнила, что отдельные участки маршрута в Королевском бору могут быть перекрыты из-за демонтажа почвозащитного настила. Кроме того, в нацпарке порекомендовали не пользоваться строящейся велодорожкой до полного окончания строительства.