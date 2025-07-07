Минсоцполитики назвало средний возраст родителей при рождении первого ребенка

Средний возраст родителей при рождения первого и второго ребенка в семьях Калининградской области составляет 31-38 лет. Соответствующая информация содержится в докладе минсоцполитики региона, представленном на заседании правительства Калининградской области в понедельник.

На заседании минсоц представил социальный портрет семьи Калининградской области. Так, средний возраст вступления в брак в регионе составляет от 25 до 34 лет. Средний возраст [родителей] при рождении первого и второго ребенка — 31-38 лет. Среднее количество детей в калининградской семье — двое. К дополнительным характеристикам относится официальное трудоустройство членов семьи, а также наличие средне-специального или высшего образования у членов семьи.