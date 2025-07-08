Для Озёрского округа закупают установку двух ФАПов

Озёрская ЦРБ заказала установку фельдшерско-акушерских пунктов в Озерском округе для двух посёлков с численностью до 800 человек. Согласно порталу Госзакупок, на каждый ФАП Минздрав намерен потратить по 9 млн рублей.

В проекте контракта уточняется, что пункты появятся в Суворовке и Кадымке. Сборно-разборные конструкции будут вмещать в себя процедурный кабинет площадью не менее 14 квадратных метров и кабинет приёма гинеколога площадью не менее 22 метров.