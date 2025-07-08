Для Озёрского округа закупают установку двух ФАПов

Для Озёрского округа закупают установку двух ФАПов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

Озёрская ЦРБ заказала установку фельдшерско-акушерских пунктов в Озерском округе для двух посёлков с численностью до 800 человек. Согласно порталу Госзакупок, на каждый ФАП Минздрав намерен потратить по 9 млн рублей.

В проекте контракта уточняется, что пункты появятся в Суворовке и Кадымке. Сборно-разборные конструкции будут вмещать в себя процедурный кабинет площадью не менее 14 квадратных метров и кабинет приёма гинеколога площадью не менее 22 метров.

Окончание подачи заявок на торги назначено на 16 июля. Ранее один подобный ФАП заказала Багратионовская ЦРБ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter