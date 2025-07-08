Проект сноса фундамента Дома Советов прошёл экспертизу

Госэкспертиза одобрила проект демонтажа здания Дома Советов ниже нулевой отметки с демонтажем фундамента. Соответствующая информация размещена на сайте единого государственного реестра заключений.

Полное название объекта — «Здание административного назначения, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Калининград, проспект Ленинский, д.81а». II этап — демонтаж здания ниже нулевой отметки с демонтажем фундамента«. В качестве экспертной организации выступило Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы». Проектную документацию готовила компания «Кадастровый инженер» (Калининград). Указанный застройщик — «Корпорация развития Калининградской области». Положительное заключение экспертизы было получено 7 июля 2025 года.

Дом Советов разобрали до нулевой отметки в августе 2024 года. Как сообщал экс-глава Корпорации развития Андрей Толмачёв, разбор всех объектов на территории Центральной площади изначально планировался в три этапа. Первый предусматривал снос самого здания Дома Советов и части фундамента на нулевой отметке. Второй этап предполагает разбор нижней части и фундамента в цокольном помещении. На третьем этапе рабочие должны будут убрать фонтаны и водные резервуары, также находящиеся на этой площадке.

«Я сейчас не могу вам ответить, будет ли всё разбираться. <...> По мере освоения или развития территории мы будем смотреть, что конкретно будет исполняться на этих этапах. Может быть, ограничимся первым, можем быть начнём реализацию второго и третьего. <...> Сейчас мы больше заняты концепцией развития этих земель», — уточнял Толмачёв.

Итоги конкурса по сносу Дома советов были подведены в марте 2023 года. Победителем стало ООО «Техноресурс» из Калининграда, снизившее начальную цену более чем на 63 млн рублей — со 191,4 до 127,7 млн рублей.

Изначально снести сооружение должны были в течение 14 месяцев с момента заключения контракта. Затем срок завершения работ сдвинули на три месяца вперёд. О том, что у подрядчика возникнут трудности, и быстрым снос не будет, «Новому Калининграду» сообщала бывшая сотрудница СМУ-4 Татьяна Василенко, отвечавшая за качество строительства этого объекта.