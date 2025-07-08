ВЦИОМ: треть молодёжи считает, что не нужно держаться за семейные ценности

ВЦИОМ: треть молодёжи считает, что не нужно держаться за семейные ценности
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Треть среди поколения цифры уверены, что не стоит держаться за традиционные семейные ценности, так как они меняются со временем. Для остального общества традиционная модель семьи остается несомненной ценностью и важной частью социальной нормы. Такие данные приводит ВЦИОМ в материале ко Дню семьи, любви и верности.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

«Абсолютное большинство россиян считают важным сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, включая поддержку многодетности. Причем поддержка этого взгляда заметно усилилась за два года, а число сторонников идеи, что семейные нормы должны меняться, наоборот, сократилось», — добавляет ВЦИОМ.

Согласно опросу, большинство россиян видят идеальную семью как традиционную модель полной семьи с мужем, женой и детьми (57%), наполненную любовью, взаимопониманием, заботой и доверием (48%). Наряду с этим значимыми аспектами остаются материальное благополучие (19%) и участие старших поколений в жизни семьи (15%), то есть семья воспринимается как расширенная система, включающая несколько поколений и устойчивая перед внешними экономическими и социальными вызовами.

Меньшая доля опрошенных вкладывает в образ идеальной семьи воспитание и образование детей (5%), а также патриархальную модель распределения ролей, в которой мужчина — кормилец, а женщина — хранительница очага (5%). Образ идеальной семьи в массовом сознании — это баланс традиционной структуры, эмоциональной гармонии и базового уровня достатка, резюмируют аналитики.

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