ВЦИОМ: треть молодёжи считает, что не нужно держаться за семейные ценности

Треть среди поколения цифры уверены, что не стоит держаться за традиционные семейные ценности, так как они меняются со временем. Для остального общества традиционная модель семьи остается несомненной ценностью и важной частью социальной нормы. Такие данные приводит ВЦИОМ в материале ко Дню семьи, любви и верности.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

«Абсолютное большинство россиян считают важным сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, включая поддержку многодетности. Причем поддержка этого взгляда заметно усилилась за два года, а число сторонников идеи, что семейные нормы должны меняться, наоборот, сократилось», — добавляет ВЦИОМ.

Согласно опросу, большинство россиян видят идеальную семью как традиционную модель полной семьи с мужем, женой и детьми (57%), наполненную любовью, взаимопониманием, заботой и доверием (48%). Наряду с этим значимыми аспектами остаются материальное благополучие (19%) и участие старших поколений в жизни семьи (15%), то есть семья воспринимается как расширенная система, включающая несколько поколений и устойчивая перед внешними экономическими и социальными вызовами.

Меньшая доля опрошенных вкладывает в образ идеальной семьи воспитание и образование детей (5%), а также патриархальную модель распределения ролей, в которой мужчина — кормилец, а женщина — хранительница очага (5%). Образ идеальной семьи в массовом сознании — это баланс традиционной структуры, эмоциональной гармонии и базового уровня достатка, резюмируют аналитики.