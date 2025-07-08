Шибаев: новым символом Пионерского стала рыбка пинагор «про семейные ценности» (фото)

Глава администрации Пионерского Леонид Шибаев представил новый символ города, которым стала рыба пинагор. По его словам, новый символ будет ассоциироваться с рыбацким прошлым Пионерского. Об этом Шибаев рассказал во время прямого эфира на странице Центра управления регионом «ВКонтакте» в понедельник.

«Рыбка эта называется пинагор. Водится она в Балтике и не только. Рыбка не очень промысловая, но с очень интересной биологией. После того, как самка откладывает икру, самец долго ее охраняет, очень заботливо относится к своему потомству», — рассказал Шибаев. По его словам, «прошлый год был годом семьи, и эта рыбка — про семейные ценности».

Он также отметил, что новый символ будет «притягивать внимание» и ассоциироваться «с прошлым Пионерского», так как «это все-таки город рыбацкой славы».

Глава администрации показал распечатанные фотографии макета символа и уже отлитую бронзовую рыбу, которая еще будет доработана.