На дне Балтики обнаружили песчаные линзы, которые могут стать основой пляжей

В юго-восточной части Балтийского моря, на глубине 80–90 метров, выявлены новые формы донного рельефа в виде осадочных тел. Про обнаружение песчаных линз, которые могут стать основой для создания искусственных пляжей на курортах Калининградской области, сообщила пресс-служба Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН по результатам 61-го рейса научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров».

Обнаружение больших объёмов песка океанологи назвали одним из важных практических результатов рейса. В пресс-службе «Новому Калининграду» пояснили, что находятся они примерно в ста милях от калининградского побережья.

«Чтобы ответить на вопрос о целесообразности использования этих объёмов, необходимо обследовать линзы и взять пробы, — уточнили в институте. — Подобный опыт уже есть. В первую очередь у наших прибалтийских соседей. Например, в Литве. Эта процедура носит название „байпассинг“».

В январе этого года ведущий научный сотрудник лаборатории геологии Атлантики Института океанологии РАН Дмитрий Дорохов рассказывал «Новому Калининграду», что «Академик Борис Петров» уже занимался поиском участков с подводными залежами песка (этот поиск был побочным исследованием океанологов).

«Мы обозначили места в прибрежной зоне, которые могут быть потенциально возможными для добычи песка для намыва пляжей, — рассказывал Дорохов. — Это очень хорошая практика, во многих странах она активно применяется, потому что в плане природопользования это более эффективно».