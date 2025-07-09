На ПСЗ «Янтарь» заложили большой десантный корабль «Сергей Кабанов»

В Калининграде на судостроительном заводе «Янтарь» 8 июля состоялась торжественная церемония закладки большого десантного корабля «Сергей Кабанов». Об этом сообщает пресс-служба «Объединенной судостроительной корпорации».

«Корабль строится по заказу Министерства обороны РФ по модернизированному Невским проектно-конструкторским бюро ОСК проекту 11711. Это самые большие по водоизмещению корабли, строящиеся для Военно-морского флота в современной России. Модернизированный проект отличается архитектурой и увеличенной вертолетной палубой в кормовой части», — отмечает пресс-служба.

Корабль назван в честь советского морского артиллериста и военачальника генерал-лейтенанта Сергея Кабанова, руководившего военными операциями в составе Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ в годы Великой Отечественной войны. Корабль предназначен для транспортировки морского десанта и военной техники. На палубе может базироваться корабельный многоцелевой или транспортно-боевой вертолет.

БДК «Сергей Кабанов» стал третьим кораблем модернизированного проекта 11711, строящегося на стапелях завода «Янтарь». В настоящее время ведется строительство еще двух больших десантных кораблей этого же проекта ‒ «Василий Трушин» и «Владимир Андреев».