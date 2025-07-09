Власти не нашли желающих отремонтировать водонапорную башню в Немане за 3,9 млн (фото)

Торги на проведение капитального ремонта водонапорной башни в Немане признали несостоявшимися. На участие в закупке не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Водонапорная башня расположена по адресу: ул. Победы, д. 86. На работы планировали потратить максимум 3 920 245 рублей. Заявки на участие в торгах принимали с 1 по 9 июля. Заказчик — МБУ «Комфорт». Контракт необходимо было исполнить до конца 2025 года.

В перечне необходимых работ капитальный ремонт здания и бака водонапорной башни с заменой днища и верха обшивки. Кроме того, подрядчик должен был заняться наружным освещением и провести электромонтажные работы.