Прокуратура выявила нарушения при проверке глэмпингов в Зеленоградском районе

Прокуратура Зеленоградского района совместно с представителем МЧС провела проверку глэмпингов в г. Зеленоградске, пос. Рыбачий, пос. Лесное, пос. Куликово. Ведомство проинспектировало туристические объекты на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности и выявило ряд нарушений. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Например, в организации, расположенной в пос. Лесное, установлено, что некапитальные, а также временные строения не защищены системой пожарной сигнализаций. Между некапитальными строениями противопожарные расстояния составляют 3-8 метров при нормативе не менее 15 метров. Кроме того, противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных сооружений (построек) составляют менее 15 метров», — уточнили в ведомстве.

По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. Руководителям организаций внесено 4 представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений находится на контроле районной прокуратуры.