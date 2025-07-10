В Калининградской области ФАС выявила нарушение закона о торговле компанией Х5 (дополнено)

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Федеральная антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения Закона о торговле компанией Х5 на территории Калининградской области. Об этом сообщило региональное управление надзорного ведомства.

«ООО „Копейка-Москва“, входящее в группу лиц федеральной сети, увеличило торговые площади в Ладушкинском городском округе, где его доля уже превышала 25%. Закон о торговле запрещает торговой сети приобретать или арендовать дополнительную площадь торговых объектов в границах конкретного административно-территориального образования, если доля этой сети превышает 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год. Территориальное управление ФАС России подало в Арбитражный суд Калининградской области иск о признании договора аренды недействительным. Судебное заседание состоится в сентябре 2025 года», — говорится в сообщении.

Как пояснили в УФАС, «непревышение сетями доли в 25% способствует сохранению конкуренции в границах муниципальных районов и городских округов и обеспечению ценовой доступности продовольственных товаров для граждан».

«Новый Калининград» направил запрос в компанию Х5 с просьбой прокомментировать ситуацию.

Дополнено: как прокомментировали позже в компании Х5, «увеличение торговой площади в Ладушкинском городском округе было совершено в рамках действующего законодательства. На момент подписания договора аренды доля X5 не превышала 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в округе. Необходимые документы были предоставлены Федеральной антимонопольной службе».

X5 Group — российская розничная торговая компания, управляющая, в частности, продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».

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