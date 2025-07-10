Балтфлот подарил калининградскому Дому офицеров на 80-летие бюст Сталина

Калининградскому Дому офицеров в подарок на 80-летие учреждения привезли бюст Иосифа Сталина. О том, что презент был передан командующим Балтийским флотом адмиралом Сергеем Липилиным, «Новому Калининграду» сообщил начальник ДОФа Василий Кучер.

«Это был подарок Балтийского флота к 80-летию Дома офицеров, который был передан командующим. Конкретно это был подарок нашему музею. Командующий объяснил, что история должна быть правдивой», — сообщил Кучер.

Торжественные мероприятия в честь 80-летия Дома офицеров проходили в среду, 9 июля. В них также принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Балтийский флот, чьи корабли несут вахту у наших берегов, это щит региона и всей страны. А Дом офицеров — его духовный штаб, место, где хранится память о подвигах и воспитывается будущая элита вооруженных сил», — отметил в своей поздравительной речи глава региона.