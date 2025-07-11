В регион не пустили персики из Турции, заражённые опасным вредителем

В Калининградской области Россельхознадзор выявил средиземноморскую плодовую муху в 3,9 т персиков из Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фитосанитарный контроль партии персиков общим весом 19,8 т провели 9 июля на посту, расположенном на складе временного хранения «Сириус». В результате досмотра в персиках весом 3,9 т выявили опасного карантинного вредителя — средиземноморскую плодовую муху. Наличие карантинного объекта подтверждено экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории РФ, по решению собственника, заражённая партия персиков направлена на карантинное фитосанитарное обеззараживание», — добавляет ведомство.