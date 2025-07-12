В области распространяют фейк о командировке медиков в районы проведения СВО (фото)

Фото: пресс-служба минздрава Калининградской области

В Калининградской области распространяется фейковый приказ о добровольной командировке медицинских сотрудников региона в районы проведения специальной военной операции за подписью министра здравоохранения Сергея Дмитриева. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Фейковый документ датирован 11 июля 2025 года и ссылается на постановление федерального правительства. «Уведомлены ответственные структуры и сотрудники. Всегда обращайтесь к проверенным источникам информации», — предупредили в региональном минздраве.