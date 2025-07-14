Комфортное тепло и локальные осадки: прогноз погоды в Калининграде на неделю

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В ближайшие дни в Калининградской области ожидается тёплая погода, которая будет сопровождаться локальными грозовыми ливнями. Такой прогноз опубликовали в паблике «Погода и метеоявления Калининградской области».

В понедельник днём +22...+25°С (местами до +26°С), переменная облачность/облачно с прояснениями и по всей области в дневные и вечерние часы вероятны локальные ливни и грозы. Ветер переменный (в первой половине суток преимущественно южный/юго-восточный), слабый (2-5 м/с), при осадках порывистый.

Во вторник ночью ожидается +13...+15°С, переменная облачность без существенных осадков, в ночные и ранние утренние часы возможен туман, местами сильный. Днём в Калининграде и области +22...+24°С (местами до +25°С), в прибрежной зоне +19...+22°С. В течение дня переменная облачность и по области (особенно в центральной и восточной части: Гвардейский, Черняховский, Гусевский, Нестеровский, Озерский, Краснознаменский, Неманский, Правдинский р-ны) возможны локальные дожди/ливни, есть вероятность гроз. На побережье не исключена дымка/туман в течение суток, без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, слабый (2-6 м/с).

В среду ночью +13...+16°С, переменная облачность/облачно с прояснениями и без существенных осадков, по области вновь возможен туман. Днём в Калининграде и области +22...+24°С, в прибрежной зоне +18...+21°С. С утра до вечера переменная облачность. В Калининграде, на западе и побережье без существенных осадков, по востоку региона не исключены локальные кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный/северо-западный, слабый (2-5 м/с).

Во второй половине недели «в атмосфере над нами ожидаются преимущественно южные умеренные воздушные массы, так что модели сходятся на весьма приятных дневных температурах около +23...+26°С вплоть до конца недели (ночью около +15°С и выше) с вероятностью периодических осадков локального ливневого характера». «Как и всегда, прогноз будет уточняться в ближайшие дни, но в общих чертах стоит ожидать приятные летние температуры, которые не обойдутся без локальных осадков и гроз. Хорошая июльская погода», — отмечают в сообщении.

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