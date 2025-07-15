Минстрой объяснил, почему в Светлогорске приостановили строительство волноломов

Работы по строительству волноломов в Светлогорске временно приостанавливали из-за частого сильного волнения Балтийского моря. Как сообщил региональный минстрой в комментариях в группе «Балтберегозащиты» «ВКонтакте», сейчас работы продолжаются.

«Их [работы] на время приостанавливали из-за частого сильного волнения Балтийского моря. Не было возможности выполнять подводные монтажные работы, потребовалось также уточнить конструктивные решения», — пояснило ведомство.

Минстрой добавил, что в понедельник, 14 июля, на объекте разрабатывали фарватер, а также проводили сортировку крупногабаритного камня и укладку банкетного камня.