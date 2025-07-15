Жительница Советска получила реальный срок за уклонение от уплаты алиментов

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Советский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание ребенка, если это деяние совершено неоднократно). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

С 2023 года на женщину была возложена обязанность выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. За неисполнение обязанности по уплате алиментов в январе 2024 года она привлекалась к административной ответственности, однако продолжила уклоняться от выплат. В результате у нее образовалась задолженность по алиментам более 320 тыс. рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Советска назначил женщине наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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