Калининградку ожидает суд за химические ожоги, причиненные судебному приставу

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

По версии следствия, обвиняемая вопреки решению суда препятствовала вселению в коммунальную квартиру другого жильца. В отношении нее возбудили исполнительное производство. Когда взыскатель прибыл для заселения в сопровождении приставов, женщина, приоткрыв дверь, распылила в лицо одному из них перцовый баллончик. Пострадавший получил химический ожог роговицы обоих глаз.

Следствием собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.