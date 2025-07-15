Водителей предупреждают о поэтапном закрытии движения по ул. Орудийной

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В Калининграде в конце июля планируют поэтапно перекрывать движение по ул. Орудийной. Ограничения связаны с ремонтными работами. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«В связи с капитальным ремонтом от Аэропортной до границы города поэтапно закрывается движение транспорта по Орудийной. С 25 июля по 21 сентября 2025 года — от дома № 24 до ул. Аэропортной. С 21 сентября по 31 декабря 2025 года — от дома № 24 до дома № 70 „б“. Автобусы маршрута № 26 „Белорусская — Молодой гвардии“ направят по Аэропортной, Артиллерийской, Александра Невского, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту», — сообщают городские власти.

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию ООО «Мосинжиниринг».

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