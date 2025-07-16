Новогоднюю ель в Зеленоградске планируют отремонтировать за 498 тысяч рублей

В Зеленоградске на ремонт городской искусственной ели в рамках подготовки к Новому году и Рождеству выделили 498 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает «Культурно-досуговый центр» Зеленоградского муниципального округа. Способ осуществления закупки — закупка у единственного поставщика, в договоре контрагент не указан.

Высота ели составляет 12 метров. Согласно документации, подрядчик должен разобрать каркас ели на элементы, провести их пескоструйную обработку и грунтовку, окрасить части в зеленый цвет и собрать ель после покраски.