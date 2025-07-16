Разработку проекта дороги «Калининград — Холмогоровка» хотят завершить в 2025-м

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Проект строительства дороги, которая свяжет ул. Южную в Холмогоровке и ул. Докука в Чкаловске, находится в разработке. Его планируют завершить в конце декабря 2025 года. Об этом сообщило региональное мининфраструктуры в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Ориентировочный срок завершения разработки проекта — конец декабря этого года. Затем проект направим на проверку в государственную экспертизу», — пишет мининфраструктуры. Назвать точные сроки в ведомстве затруднились.

О том, что областные власти планируют построить дорогу стало известно в августе 2024 года. Ранее также сообщалось о планах по строительству нового жилого района из 40 пятиэтажных домов около чкаловского аэродрома, между железной дорогой и трассой на Светлогорск. При этом местные жители просили сначала обеспечить микрорайон необходимой инфраструктурой. В марте стало известно, что на проект дороги выделяют 18 842 305 рублей.

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