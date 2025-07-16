ФКР показал, как будет выглядеть после ремонта многоэтажка у Королевских ворот (фото)







Фонд капремонта Калининградской области приступил к ремонту многоэтажки на Литовском валу, 23. Как сообщает региональный оператор в своем телеграм-канале, площадь работ составит 5675 кв. м.

В первую очередь планируется восстановить техническую работоспособность здания. Затем — преобразовать советскую типовую многоэтажку с применением современных вентилируемых фасадных систем.

«Ещё одна наша задача — гармонично вписать здание в окружающий архитектурный ансамбль, сочетая новую застройку и исторические здания района. Для этого используем комбинацию алюминиевых композитных панелей и керамической плитки белого и серого цветов, акцентируя внимание на элементах медного оттенка. Цоколь оформим клинкерной плиткой под кирпич», — уточнили в ФКР.

Изображения предоставлены Фондом капремонта