ФКР показал, как будет выглядеть после ремонта многоэтажка у Королевских ворот (фото)

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Фонд капремонта Калининградской области приступил к ремонту многоэтажки на Литовском валу, 23. Как сообщает региональный оператор в своем телеграм-канале, площадь работ составит 5675 кв. м.

В первую очередь планируется восстановить техническую работоспособность здания. Затем — преобразовать советскую типовую многоэтажку с применением современных вентилируемых фасадных систем.

«Ещё одна наша задача — гармонично вписать здание в окружающий архитектурный ансамбль, сочетая новую застройку и исторические здания района. Для этого используем комбинацию алюминиевых композитных панелей и керамической плитки белого и серого цветов, акцентируя внимание на элементах медного оттенка. Цоколь оформим клинкерной плиткой под кирпич», — уточнили в ФКР.

Изображения предоставлены Фондом капремонта

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